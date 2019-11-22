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Serin ve nemli hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, Salı ve Çarşamba günleri yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

22 Kasım 2019 Cuma 16:46
Serin ve nemli hava etkili olacak

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 21 – 24 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 23 – 29 Kasım dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hafa sonu hava parçalı zamanlı çok bulutlu olacak.

Pazartesi öğleden sonra yer yer yağmur, salı ve çarşamba günleri ise yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Perşembe ve cuma da parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 21 – 24 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

Db/tak

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiHaber
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