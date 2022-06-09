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Serin ve nemli hava etkisini sürdürecek

Serin ve nemli hava etkisini sürdürecek; yarın öğle saatlerinde doğu kesimlerde sağanak bekleniyor

09 Haziran 2022 Perşembe 08:55
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Serin ve nemli hava etkisini sürdürecek
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Meteoroloji Dairesi, serin ve nemli hava kütlesinin bölgede etkisini sürdürmeye devam edeceğini, bugün öğle saatlerinde ise doğu kesimlerde yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Hava, bugün parçalı bulutlu öğle saatleri doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Hava, yarın ve cumartesi günü açık ve az bulutlu; pazardan salıya kadar ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.     Hava, çarşamba günü az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimlerde 32-35 ºC, sahillerde ise 28–31 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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