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SERKAN ÇAYOĞLU “BİR ZAMANLAR KIBRIS” İLE EKRANLARA DÖNÜYOR!

Merakla beklenen dizide başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu canlandırdığı “Ankaralı” karakteriyle izleyenleri etkileyecek.

18 Mart 2021 Perşembe 16:57
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SERKAN ÇAYOĞLU “BİR ZAMANLAR KIBRIS” İLE EKRANLARA DÖNÜYOR!

Dizide, Serkan Çayoğlu, nişanlısı Ayşe (Gülper Özdemir) ile evlenmek üzereyken Türkiye’nin adaya gizli görevle yolladığı Türk istihbarat görevlisi Ankaralı karakterine hayat veriyor.

Adadaki Kıbrıs Türklerinin yardımına yetişen Ankaralı dizide amansız mücadelesiyle efsaneye dönüşüyor.

Ekranlara “Bir Zamanlar Kıbrıs” ile döneceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Serkan Çayoğlu: ”Ben dizide devlet için çalışan, geçmişinde farklı ülkelerde görevlendirilen ‘Ankaralı’ karakterini canlandıracağım. Ne kadar tecrübeli olsa da, Adada şahit olduğu olaylar karşısında duygusal anlamda büyük zorluklar yaşayacak. Görevine olan bağı ve nişanlısına olan aşkı sayesinde ‘Ankaralı’ hayata tutunacak, hatta zaman zaman ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak.” dedi.

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