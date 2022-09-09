Serkan Traş genel başkanlığa aday olamadı

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Ulusal Birlik Partisi'nde başkan adaylığı için münhal süresi doldu. Gündem Kıbrıs’a konuşan UBP Genel Sekreteri Oğzuhan Hasipoğlu, kurultayın 11 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verildiğini hatırlatarak başkanlık aday münhali için başvuruların da sona erdiğini açıkladı.

Hasipoğlu Başbakan Ünal Üstel'in başvuruda bulunduğunu açıklarken, bir diğer adayın da parti üyesi Serkan Traş olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu Traş'ın, tüzüğün genel başkanlığa aday olabilme hakkını veren madde uyarınca, adaylık başvurusu hakkına sahip olmadığını kaydetti. Hasipoğlu, kişinin sabıkasında da sıkıntı olduğunu belirterek, kurultaya tek aday gidileceğini açıkladı.