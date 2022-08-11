Sert açıklama... "Komite toplanacaksa tüm paydaşlar burada olacak"

-ÖZEL HABER

Siyasi ve Sosyal İlişkiler Komitesi bugün Belediyeler Reformu Yasası'nı görüşmek üzere toplandı.

Mustafa Yalınkaya başkanlığındaki Belediye Emekçileri Sendisı paydaş olmalarına rağmen komite toplantısında çağırılmadı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, toplantıya çağırılmamaları üzerine öfkelendi. BES yetkilileri yine de toplantıya katılmak üzere Meclis Genel Kurulu'na gitti. Yalınkaya burada basına açıklamalarda bulundu.

"Dayatmaları kabul etmiyoruz' diyen Yalınkaya, devletin kullanılarak hükümet eli ile kaos yaratılmaya çalışıldığını savundu. Çalışanlarımızın geleceği söz konusu diyen Yalınkaya, 'biz böylesi bir durumda nasıl toplantıya girmeyeceyik? Gireceyik' diyerek konuya son noktayı koydu.

"Her türlü mücadele hakkımızı kullanacağız"

Devrimci İşçi Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam da şunları kaydetti:

"Yalnızca sayı belirlemeyi reform olarak sayıyorlar. Emrivaki olarak yasayı geçirecekler. Örgütlü sendikalar asla buna izin vermeyecek. Girişimler sürecek, her türlü eylem grev ve demokratik hakkımızı ortaya koyacağız. Yerel Yönetimlerin hiçleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Biz buradayız. Demokrasi çalıştırılmalı. Komite toplanacaksa tüm paydaşlar burada olacak."