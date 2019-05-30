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Sert ve Önal teminata bağlandı!

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:41
Sert ve Önal teminata bağlandı!
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Girne’de faaliyet gösteren “Maccara Butik” isimli iş yeri içerisinde bir bayan şahıs tarafından unutulan cüzdan ve içerisindeki 5 bin 731 TL, 375 Euro ve 25 Sterlin nakit parayı çalan zanlılar Beyaz Sert ile Mahmut Doğukan Önal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru,   27 Mayıs 2019 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren “Maccara Butik” isimli iş yeri içerisinde bir bayan şahıs tarafından unutulan cüzdan ve içerisindeki 5 bin 731 TL, 375 Euro ve 25 Sterlin nakit paranın zanlılar tarafından çalındığının tespit edildiğini ifade etti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlıların tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu sürede müştekinin tazmin edildiğini, şikayetin geri çekildiğini ifade etti.

Polis, her iki zanlının da öğrenci olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 5 biner TL nakit teminat ve 10’ar bin TL şahsi kefalet senedi imzalamaları şartları ile davaları görülünceye kadar serbest kalmasına emir verdi.

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