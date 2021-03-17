Sertaç Bozatlı karantinada

Haftalık rutin testini yapan Bozatlı’nın test sonucu pozitif çıktı. İkinci testin sonucu da bugün pozitif çıkan Bozatlı karantinaya giriyor.

Hastanede karantina süreci bugün başlayacak olan Sertaç Bozatlı’nın herhangi bir sağlık sıkıntısı bulunmuyor ve hiçbir belirti de görmedi.

Sağlık Bakanlığı kurallları çerçevesinde tedavisine başlanacak olan Sertaç Bozatlı, Kıbrıs Objektif’e yaptığı açıklamada, “Sağlık durumum iyi. Devlet hastanesinde tedavime başlanacak. 14 gün karantinada bulunacağım. En kısa sürede yeniden sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Herkesin kurallara uyarak sporunu yapması ve sağlıklı kalması dileklerimle” dedi.

FEDERASYONLAR TOPLANTISI İPTAL

Spor Dairesi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki görüşmeleri de yürüten isim olan Sertaç Bozatlı’nın da katılımı ile bugün saat 12’de yapılması planlanan “Federasyonlar toplantısı” da iptal edildi.

Kaynak: Kıbrıs Objektif