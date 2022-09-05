Sertifikasyon Programları Başlıyor

‘TEMEL ELEKTRİK VE TEMEL MATEMATİK’ KURSLARI VERİLECEK

İEZB ve KTEMB işbirliğinde gerçekleşecek ücretsiz sertifikasyon programları Ağustos ayında başlayacak. ‘temel elektrik ve temel matematik’ derslerinin verileceği kurslardan ücretsiz yararlanmak isteyenlerin en geç 30 Eylül’e kadar kayıt formunu doldurması gerekiyor.

ONLINE KAYIT YAPILABİLECEK

Öğrencilerin ve mesleğe ilgi duyanlar ile elektrik müteahhitliği alanında çalışmak isteyenlerin kurslara katılabilmelerini sağlamak için kurslar Mesai bitimi ve okul sonrası saatlerde yapılacak. Kursa katılım başvuruları ise online yapılabilecek. Kurslara ilgi duyanların aşağıda linki tıklayıp, başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak

https://www.iezb.org/online-islemler/kurs-basvurusu.html?lang=tr

İŞ FIRSATLARI SUNULACAK

Ücretsiz sertifikasyon programlarına düzenli katılanlara iş imkanı da sağlanabilecek. Program sonunda yapılacak değerlendirmelerde başarılı olanlar sertifikaları verilirken, sertifika almaya hak kazanan kişilere de talep etmesi halinde KTEMB üye firmalarda iş fırsatları sunulacak.