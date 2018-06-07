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Sertoğlu: "Cumhurbaşkanı, Harmancı'nın propagandasını yapıyor"

UBP Lefkoşa Belediye Başkanı Adayı Hasan Sertoğlu bugün Lefkoşa Otobüs Terminali’nde incelemelerde bulundu ve Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ)’i ziyaret etti.

07 Haziran 2018 Perşembe 21:46
Sertoğlu: "Cumhurbaşkanı, Harmancı'nın propagandasını yapıyor"

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Sertoğlu’nun inceleme ve ziyaretine UBP Lefkoşa Milletvekilleri Zorlu Töre, Hasan Taçoy, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ile bazı Lefkoşa Belediye Meclis üyesi adayları da katıldı.

Hasan Sertoğlu incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, terminalin rezalet durumda olduğunu  ve bunun Lefkoşa Belediye Başkanı Harmancı için büyük bir ayıp olduğunu savundu.

Sertoğlu,  “Bugün terminalin içini ve çevresini gezdiğimde hakikaten şok oldum; Bir başkentin otobüs terminali böyle olamaz. Turisti, öğrencisi, halkımız buraya geliyor ve her gün burada bu rezaleti görüyor yaşıyor. Yazıklar olsun. Sayın Harmancı lazım bu görüntü üzerine aday olmasın. Belediye buraya 100 metredir. Bu Başkan burayı gezmedi mi? Görmedi mi? Nedir bu rezalet? Niçin bu rezalete izin veriliyor. Çok ayıp” diye konuştu.

Sertoğlu seçildikten sonra  Kar-İş’le beraber karar vererek, mutlaka  yeni, çağdaş bir terminal binası yapacaklarını ifade etti.

Söz verdi mi yaptığını kaydeden Sertoğlu, gelişmiş kentlerde nasılsa Lefkoşa’da da öyle bir terminal olacağını  belirtti. Sertoğlu, “Burası Lefkoşa’nın en kıymetli arazilerinden, yerlerinden biridir. Burasının kıymetini bilmek lazımdır. Belediye buraya ciddi bir yatırım yaparak para kazanmalıdır. Ama kimseyi de mağdur etmemek şarttır. Bunun için bir sürü yol vardır. Bunu hep birlikte oturup konuşacağız” ifadelerini kullandı.

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