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Sertoğlu: Girişim Rum tarafını panikletti...

KTFF Başkanı Sertoğlu, Rum Futbol Federasyonu Başkanı Kumas’ın açıklamalarını ‘panikleme’ olarak niteleyerek “İddialarının gerçeklerle ilgisi yok” dedi.

24 Ocak 2020 Cuma 16:52
Sertoğlu: Girişim Rum tarafını panikletti...

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu,  Rum Futbol Federasyonu’ndan gelen tepki üzerine yeni bir açıklama daha yaptı.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine, Sertoğlu, Rum Futbol Federasyonu Başkanı’nın resmi devlet federasyonu olarak tanınmadığı için KTFF’nin CAS’a başvurmasının mümkün olmadığına ilişkin açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Sertoğlu, “Tanınma tanınmama farklı şeylerdir. FİFA bizi tanımaz diye bir şey yoktur. Tanımasaydı geçmişte bizimle anlaşma imzalamazdı. Daha önce maç izinlerini nasıl verdi?” dedi.

KTFF olarak başlattıkları girişimin, verilen izinleri canlandırmak olduğunu vurgulayan Sertoğlu, bu girişim karşısında panikleyen Rum tarafının gerçek dışı iddialar ortaya attığını belirtti.

Hasan Sertoğlu, bir süre önce yaptığı bir açıklamada, Kuzey Kıbrıs'a uygulanan spor ambargosunu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımak için çalışma başlattıklarını açıklamış; bunun üzerine Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı da, KTFF’nin CAS’a başvurmasının mümkün olmadığını ileri sürmüştü.

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Sertoğlu
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dervis 2020-01-24 20:31:22

yoktur tabii.. kktc fifa'nin kurucu uyesidir. kop dusunsun bundan sonra

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. 2020-01-24 17:01:33

yanyauu siyasiler nerde toplasın oy sonra sessiz kalınsın, sonra gene aynı mesele

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