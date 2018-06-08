Sertoğlu, Kadınlar Konseyi’ni ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, eşi Funda Sertoğlu ile birlikte Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi’ni ziyaret etti.
UBP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) sekiz yıldır başkanlık ettiğini” ifade eden Sertoğlu, “Zorluklarımız, sıkıntılarımız da oldu ama muhabbetle, çalışmakla sorunları aştık. Bu deneyimler bana çok şey kazandırdı” dedi.
Sertoğlu devamla şöyle konuştu:
Sertoğlu, ayrıca projeleri ve Belediye’nin sorunları hakkında da Kadınlar Konseyi’ne bilgi verdi.
Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Başkanı Latife Birgen de konuşmasında Sertoğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirtti.