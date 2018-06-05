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Sertoğlu Kamu-Sen’i ziyaret etti

Sertoğlu, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ve bazı Lefkoşa belediye meclisi üyesi adayları ile birlikte Kamu-Sen’i ziyaret etti.

05 Haziran 2018 Salı 16:54
Sertoğlu Kamu-Sen’i ziyaret etti

UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ve bazı Lefkoşa belediye meclisi üyesi adayları ile birlikte Kamu-Sen’i ziyaret etti.

Sertoğlu, Lefkoşa’nın diğer belediyelere örnek olması gerektiğini ancak yıllar içine ciddi süreçlerden geçildiğini ve şu anda gelinen durumun kötü olduğunu savundu. 

Halkın, esnaf ve sanayicinin sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını belirten Sertoğlu, “Arkadaşlarımla ve bilinçli bir şekilde, isteyerek bu kentin sorunlarını geride bırakması için aday oldum” ifadelerini kullandı. 

Lefkoşa’nın temizlenmesi, düzenlenmesi, yeni projelerle layık olduğu seviyeye yükselmesi için çalışacağını kaydeden Sertoğlu, Lefkoşa Belediyesi’nde personelin yılladır yatırılmayan yatırımları bulunduğunu, Harmancı göreve geldikten sonra 14-15 ay yatırım yapmadığını, devletin otomatik kesme yoluna gittiğini iddia etti. 

Sertoğlu, öncelikle ele alacakları konulardan birinin de bu borcun ödenmesi olacağını kaydetti. 

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