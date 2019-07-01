Sertoğlu nereye koşuyor!

Federasyon başkanlığı dönemi boyunca da ilkesiz tavırları ve siyasi açıklamalarıyla tepki toplayan Hasan Sertoğlu'nun Başbakan Ersin Tatar ile ilgili haddini aşan konuşmalar yaptığı ileri sürüldü.

Hükümet ortakları ile atamalar konusunda Sertoğlu'nun tepki göstermesine anlam veremeyen vatandaşlar "bu isyanın arkasında neler olduğunu merak ediyoruz" dedi.. Geçtiğimiz yıl Pile köyündeki maç ile ilgili de çelişkili konuşmalar yaptığı öne sürülen KTFF Başkanı Sertoğlu'nun Başbakan Ersin Tatar ile ilgili açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten vatandaşlar " Sertoğlu'nun bu cesareti nereden buluyor ve kime güvenerek bu şekilde konuşuyor" dedi.. Sertoğlu'nun bürokrat atamalarıyla ilgisinin olmadığına dikkat çeken vatandaşlar, KTFF Başkanının spor dairesine yapılacak atamalara karışma hakkı olmadığını ve atamayla ilgili bu derece feveran etmesinin arkasından çok da hoş kokular gelmediğini belirtti.