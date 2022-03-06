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Servet Pehlivan hayata gözlerini yumdu

Küçük Kaymaklı’nın başarılı kalecisi Raif Denktaş Pehlivan’ın, babası Servet Pehlivan yaşamını yitirdi.

06 Mart 2022 Pazar 22:55
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Servet Pehlivan hayata gözlerini yumdu
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Servet Pehlivan’ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Pehlivan’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Balıkesir Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.

Gündem Kıbrıs ailesi olarak, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz…

KÜÇÜK KAYMAKLI CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

“Kalecimiz Raif Denktaş Pehlivan'ın kıymetli babası, Servet Pehlivan'ın vefatını derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet dileriz.”

Anahtar Kelimeler:
Servet PehlivanRaif Denktaş Pehlivan
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