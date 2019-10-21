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Servet Yaşar ve Khaleel Bello’nun ölüm sebebi açıklandı

Polisiye Haberler...

21 Ekim 2019 Pazartesi 12:44
Servet Yaşar ve Khaleel Bello’nun ölüm sebebi açıklandı

Girne’de cumartesi günü yapımı devam eden bir bina önünde ölü bulunan 25 yaşındaki Nijerya uyruklu İbrahim Khaleel Bello’ya yapılan otopside ölüm sebebinin yüksekten düşmeye bağlı yaralanmalar olduğu tespit edildi. 

Öte yandan Girne’de aracı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Servet Yaşar’ın ölüm sebebinin ise kalp yetmezliği olduğu açıklandı.

DİĞER POLİSİYE HABERLER...

SAHTE BELGE DÜZENLEME

Ercan Havaalanı’nda bugün R.A.(E-27), bir başkası adına düzenlenmiş ve üzerine kendi resmini yapıştırdığı sahte pasaportu İngiltere’ye gitmek maksadıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürerken tespit edildi.

Sözkonusu şahıs, belgede adı geçenin kimliğine bürünerek, sahte davranışla kayıt temin etmekten tutuklandı. 

HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ    

Yeniboğaziçi’nde H.Y. (E-39) dün Salih Gürsoy’a ait inşaat içerisinden yaklaşık 840 kilo inşaat demirini çalarak, bir hurdacıya satıp karşılığında 675 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilerek tutuklandı. 

TEMİZLİĞE GİTTİĞİ EVDEN PARA ÇALDI 

Girne’de dün H.Ö.(K-50), Şeyma Sürer’e ait evde temizlik amacıyla bulunduğu sırada 20 Stg ve 20 TL nakit parayı çaldığı tespit edilerek tutuklandı. 

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDI, YAYAYA ÇARPTI 

Mehmetçik’te dün meydana gelen kazada Mehmet Gürsel Demiralp (E-59), yönetimindeki GM 515 plakalı salon araç ile 71 yaşındaki Mehmet Poyraz’a çarpıp kaçtı. 

Kayabaşı Sokak üzerinde Mehmet Gürsel Demiralp (E-59), yönetimindeki GM 515 plakalı salon araç ile 238 promil alkollü içki tesiri altında, kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yol kenarından park halinde bulunan GV 740 plakalı aracına binmeye çalışan Mehmet Poyraz’a (E-71) ve aracına çarpıp olay yerinden kaçtı. 

Kazada ağır şekilde yaralanan Mehmet Poyraz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaburgalarında ve kafatasında kırık, beyninde ise kanama teşhisi ile Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Mehmet Gürsel Demiralp tutuklandı. 

YANGIN

Geçitkale’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hüdaverdi Diksoy’a ait evin mutfağında dün fırının aşırı ısınması sonucu yangın çıktı. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fırın tamamen, mutfak tezgahı ve bulaşık makinesi ise kısmen yanarak zarar gördü. 

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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Son Güncelleme: 21.10.2019 12:54
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GündemRKIBRISHabeAçıklanadıSebebiÖLÜM
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