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Ses kaydı alıp kendine göndertti

02 Haziran 2021 Çarşamba 10:54
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Ses kaydı alıp kendine göndertti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

26.05.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Lefkoşa’da, daha önceden tanıdığı B.İ.’nin ikametgahına giden K.B.(E-53), alacak verecek konusunu konuştukları esnada, adı edilene tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu silahı doğrultup şiddet tehdidinde bulunduktan sonra, B.İ.’ye ait cep telefonuna vatandaşlık işlemlerini nasıl yaptığını anlattıran ses kaydını çektirip kendi kullanımındaki cep telefonuna gönderilmesini sağladıktan sonra, söz konusu kaydın bir gazeteye ait haber sitesinde yayınlanmasını sağladığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında K.B.(E-53)tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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