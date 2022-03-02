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Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı

Gazeteci Ş.L ile İş İnsanı T.A'nın konuşmasını izinsiz kayıt edip Youtube üzerinde yayınladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı İ.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Mart 2022 Çarşamba 14:12
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Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
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(Kamalı Haber)

Gazeteci Ş.L ile İş İnsanı T.A'nın konuşmasını izinsiz kayıt edip Youtube üzerinde yayınladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı İ.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, zanlının Özel Hayatın Gizliliğine ve Konuşulanları İfşa suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 25 Şubat’ta polise yapılan şikâyet üzerine Ş.T ve T.A ile zanlının Gönyeli’de huzurunda gerçekleşen konuşmaları Youtube’da yayınladığının iddia edildiğini belirtti.

Polis, zanlının tutuklandığını ve sözlü beyanında bu kaydı Youtube’dan alıp Messenger üzerinden gönderdiğini ileri sürdüğünü aktardı.

Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirtip, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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