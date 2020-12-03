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Sessiz sedasız “4’lü hükümet” görüşmeleri

CTP – HP – TDP – DP liderleri CTP Genel Merkezi’nde toplantı yaptı. Yapılan toplantı sonrası açıklama yapılmadı.

03 Aralık 2020 Perşembe 15:54
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Sessiz sedasız “4’lü hükümet” görüşmeleri

Bugün sabah saatlerinde ‘sessiz sedasız’ gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından CTP merkez binasında Halkın Partisi (HP) – Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) liderleri bir araya geldi.

Yapılan görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, ‘gerekli açıklamanın zamanı gelince yapılacağı’ mesajı verildi.

ZAMAN DARALIYOR

Hükümet kurma görevinin 21 Kasım Cumartesi günü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verilmesinin ardından yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmış ve görev süresinin dolmasına çok kısa bir süre kalmıştı.

CTP’nin ‘temel ilkeler’ kapsamında yaptığı açıklamanın ardından da TDP, hükümette yer alma ‘şartı’ olarak bir dizi ‘ilkeler’ açıklamıştı.

KAYNAK:KIBRIS POSTASI

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