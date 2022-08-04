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SESSİZCE TOPLANIP SESSİZCE DAĞILDILAR!

Bakanlar Kurulu dün toplandı... Üç saat devam eden toplantının ardından son dönemlerde alışılagelmiş tavır devam etti... Toplantı sonrasında hiçbir açıklama yapılmadı…

04 Ağustos 2022 Perşembe 07:20
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SESSİZCE TOPLANIP SESSİZCE DAĞILDILAR!
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Özel Haber

AÇIKLAMA YAPILMADI… KKTC’de çözüm bekleyen ciddi sorunlar yaşanmaya devam ediyor. İş dünyası, esnaf ve zanaatkârlar, asgari ücretliler, engelliler, oteller ve restoranlar, Bakanlar Kurulu’ndan yüksek gelen elektrik faturalarıyla ilgili bir düzenleme ve indirim beklerken, üç saat süren toplantının ardından açıklama gelmemesi hayal kırıklığı yarattı.

FATURALARA İNDİRİM GELECEK Mİ?... Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Başbakan Ünal Üstel’in kurmaylarına fahiş miktarlarda gelen elektrik faturalarıyla ilgili bir çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Üstel’in konuyla ilgili bir sonuç alması ve kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

“TASARRUFA GİDİLMELİ”… Öte yandan geçtiğimiz ay Başbakan Üstel’in açıklamış olduğu Ekonomik Destek Paketi Kredileri verilmeye başlandı. Ancak “Borcu borçla kapatmanın ekonomik akla uygun olmadığını” savunan bazı ekonomistler, “Kredi vermek yerine, tasarrufa gidilmesi gerektiğini” tavsiye ediyor.

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