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SEVAY: “BİLİŞİM SUÇLARI YASASI ANAYASA’YA AYKIRIDIR”

TRAKAYAD Eski Başkanı ve Akademisyen Hüseyin Sevay, sosyal medya hesabı üzerinden MOBESE kameralarını ve Bilişim Suçları Yasası’nı yorumladı.

08 Ekim 2020 Perşembe 10:22
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SEVAY: “BİLİŞİM SUÇLARI YASASI ANAYASA’YA AYKIRIDIR”

TRAKAYAD Eski Başkanı ve Akademisyen Hüseyin Sevay, sosyal medya hesabı üzerinden MOBESE kameralarını ve Bilişim Suçları Yasası’nı yorumladı.

Sevay mesajında “MOBESE ve Bilişim Suçları Yasaları KKTC’nin Anayasası’na aykırıdır. Bu yasalardaki ‘Bilişim Verisi’ tefsirinin -ki her iki yasadaki tanım birbirinin neredeyse aynısıdır- ucu açık olması bile bu yasaların Anayasa’ya aykırılığını ispatlamak için mantıken yeterlidir. Bu yasalar ‘Her şey dahildir’ mealinde bir ‘Bilişim Verisi’ tefsiri kullanırlar.” dedi.

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