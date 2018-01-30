Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120294
ALTIN
163.074
DOLAR
3.7719
STERLİN
5.3215
EURO
4.6878
Mükemmel dudak oranı açıklandı!
Mükemmel dudak oranı açıklandı!
Dünyanın en pahalı parfümü
Dünyanın en pahalı parfümü
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
6 aylık azim!
6 aylık azim!

Sevenleri mezarlığa sığmadı

Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu Özhan yakınlarında 27 Ocak tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 38 yaşındaki Ahmet Altındağlı, dün son yolculuğuna uğurlandı

30 Ocak 2018 Salı 10:27
Sevenleri mezarlığa sığmadı
banner10

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu’nda hafta sonu Özhan yakınlarında yönetimindeki araç ile trafik kazası yaparak yaşamını kaybeden Ahmet Altındağlı dün ailesi ve çok sayıda sevenin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Altındağlı için Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, çok sayıda milletvekili, bazı siyasi partilerin temsilcileri, bazı sendikalar, Lapta Belediyesi personeli, üst rütbeli polisler ve yüzlerce seveni katıldı.

Kızı ve eşi tabutu bırakmadı

Beklenmedik bir şekilde hayata veda eden Altındağlı’nın yakınları ise dün cenaze boyunca güçlükle ayakta durabildi. Babasına son kez sarılmak isteyen Altındağlı’nın küçük kızı ise annesi ile birlikte tabuta sarıldı, bir an olsun ellerini tabutun üstünden çekmedi.

Görüntüleri ile yürek burkan anne kızı tabuttan güçlükle ayırdılar.

Yüzlerce seveni arkasından yürüdü

Çevresi tarafından oldukça sevilen bir kişi olduğu öğrenilen Ahmet Altındağlı’nın sevenleri dün mezarlığa akın etti.

Yüzlerce seveni Altındağlı için tabutu başında gözyaşı dökerken, sevenleri mezarlığa sığmadı. Yüzlerce seveni Altındağlı’yı son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.

banner22
Son Güncelleme: 30.01.2018 10:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
omorfolu 2018-01-30 11:15:08

Allah rahmet eylesin, cok iyi insandı, eşine ve kızına Allahtan bol sabır dılerım cok zor..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Denktaş: "Sevdamız demokrasi, kimliğimiz devletimizdir"
Denktaş: "Sevdamız demokrasi, kimliğimiz devletimizdir"
Sendikal Platform’dan halka teşekkür…
Sendikal Platform’dan halka teşekkür…
Özgürgün: "4’lü koalisyon modeli halkın sandıktaki yansıması değil"
Özgürgün: "4’lü koalisyon modeli halkın sandıktaki yansıması değil"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim