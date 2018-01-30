Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu’nda hafta sonu Özhan yakınlarında yönetimindeki araç ile trafik kazası yaparak yaşamını kaybeden Ahmet Altındağlı dün ailesi ve çok sayıda sevenin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Altındağlı için Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, çok sayıda milletvekili, bazı siyasi partilerin temsilcileri, bazı sendikalar, Lapta Belediyesi personeli, üst rütbeli polisler ve yüzlerce seveni katıldı.

Kızı ve eşi tabutu bırakmadı

Beklenmedik bir şekilde hayata veda eden Altındağlı’nın yakınları ise dün cenaze boyunca güçlükle ayakta durabildi. Babasına son kez sarılmak isteyen Altındağlı’nın küçük kızı ise annesi ile birlikte tabuta sarıldı, bir an olsun ellerini tabutun üstünden çekmedi.

Görüntüleri ile yürek burkan anne kızı tabuttan güçlükle ayırdılar.

Yüzlerce seveni arkasından yürüdü

Çevresi tarafından oldukça sevilen bir kişi olduğu öğrenilen Ahmet Altındağlı’nın sevenleri dün mezarlığa akın etti.

Yüzlerce seveni Altındağlı için tabutu başında gözyaşı dökerken, sevenleri mezarlığa sığmadı. Yüzlerce seveni Altındağlı’yı son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.