Sevenleri üzgün

Melin Dobran

Lefkoşa’da ikamet eden ve herkes tarafından sevilip, sayılan Ahmet Temizel, 64 yaşında sevenlerine veda etti.

Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Temizel bir süredir amansız hastalığa karşı mücadele veriyordu. Çevresinde sevilen bir isim olan Temizel’in zamansız vedası, üzüntü yarattı. Temizel, evli ve iki evlat babasıydı.

Temizel’in cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.