Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Polisi görüncü elindekileri attı
Polisi görüncü elindekileri attı
Kar maskesi takıp dövdüler
Kar maskesi takıp dövdüler
Parkta çıkan kavga mahkemede son buldu
Parkta çıkan kavga mahkemede son...
Saçından tutup yerde sürükledi
Saçından tutup yerde sürükledi
“Bu işi namusum ve şerim için yaptım"
“Bu işi namusum ve şerim...

Sevgi Şehitoğlu’na veda

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu eski çalışanlarından Sevgi Şehitoğlu dün 72 yaşında hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2020 Perşembe 12:21
734 Okunma
Sevgi Şehitoğlu’na veda

Şehitoğlu için yıllarca emek verdiği Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda tören düzenlendi.

Törene Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, BRTK yönetimi, çalışanları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Tören, Sevgi Şehitoğlu’nun özgeçmişinin okunmasıyla başladı.Ardından bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Törende konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, bugün kahraman bir kadın ve Mücahide’nin uğurlanacağını ifade ederek, yıllarca Bayrak Radyosu’ndaki programlarıyla topluma moral ve motivasyon olduğunu belirtti.

Özkurt, Sevgi Şehitoğlu’nun BRTK’nın kurumsallaşmasında emek sarf ettiğini vurgulayarak, onun her zaman minnetle anılacağını söyledi.

Törene katılan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Sevgi Şehitoğlu’nu çok genç yaşlardan bu yana tanıdığını kaydederek, mukavemetçi bir ruhla yıllarca çalıştığını dile getirdi.

Töre,  Şehitoğlu’nun 1966 yılında Bayraktarlığa bağlı Bayrak Radyosu Mücahidin Sesi’nde yaptığı programlarla büyük görevler üstlendiğini de anımsatarak, ailenin acısını paylaştığını belirtti.Konuşmaların ardından tabuta çiçekler konularak, Sevgi Şehitoğlu BRTK’dan uğurlandı.

Son Güncelleme: 16.07.2020 12:24
Anahtar Kelimeler:
Sevgi Şehitoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evren: “Sendikalar ülkemizde önemli bir denge unsurudur”
Evren: “Sendikalar ülkemizde önemli bir denge unsurudur”
Hindistan'da koronavirüs aşı adayının klinik denemelerine başlandı
Hindistan'da koronavirüs aşı adayının klinik denemelerine başlandı
İşte karara bağlanan talepler
İşte karara bağlanan talepler
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim