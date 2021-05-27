Sevgili Hükümet: Ya bir şeyler yap; ya da bırak!

Cenevre’ye gittik, “egemen eşit iki devlet istiyoruz canım” dedik ve geri döndük!

Orada işimiz bitti mi?

Yani her şey tamam mı?

-*-*-

Ya da şimdi yatıp, Sedat Peker ne açıklayacak diye “sadece izleme modu”na mı geçtik?

-*-*-

Yoksa, “UBP’nin genel başkanı kim olacak?” sorusuna mı odaklıyız?

-*-*-

Erken seçim olacak mı?

Para geldi mi?

YDP ne olacak, bölünecek mi?

-*-*-

Hiçbir şey yapmayalım!

Naısl olsa Türkiye para verirmiş gibi yapar, biz de idare edermiş gibi yapalım, gün geçsin, maaş da gelsin mi?

Değil işte!

Dün yazmıştık!

Derhal Rumların Kuzey’e geçişleri konusunda girişim yapılmalı!

10 saniye beklemeden herkes geçebilmeli!

Kimlik, pasaport, gümrük kontrolü kaldırılmalı!

Random yoklama yapılacaksa kabulümdür!

Geçen arabanın plakası alınır, “kaç kişi vardı abi?” sayılır!

Vız!

İnsan kaçakçılığı mı olacak?

Terör saldırısı mı?

Hadi oradan!

-*-*-

Haaa gümrük dedik de!

Gümrük, patlamaya hazır bomba!

-*-*-

Hani egemen eşit devletiz, Mağusa da en önemli gümrüğümüz ya!

Nenem derdi, “mamır eddiniz!”…

Gerçekten Mağusa Limanı içler acısı…

Neden mi?

-*-*-

Çünkü sistem çalışmıyor!

Neden çalışmıyor sistem?

Çünkü öyle gelmiş, öyle de gidecek olan zavallı sistemimiz asla çalışmasına izin vermiyor!

-*-*-

Gümrükçü mü suçlu?

Asla!

Liman işçisi mi suçlu?

Kesinlikle değil!

-*-*-

Peki nedir?

Eksik eleman…

En büyük sorun bu…

Gemi geliyor, konteynerler indiriliyor…

Ama konteyner açılırken orada “muhafız” olarak görev yapacak gümrükçü bulunamıyor!

Neden?

E yok da ondan!

Peki alalım!

Hemen alalım!

Neden alamıyoruz?

Türkiye müsaade etmiyor mu?

Protokol imzaladınız, “sakın almayın” mı dendi?

-*-*-

Dün bir gemi şirketi yetkilisi ile konuştum, “Doğrudur muhafız eksikliği vardır ama mahvoluyoruz, işler yürümüyor” dedi. Çok ciddi şikayetçiydi…

-*-*-

Bir sendikacı ile görüştüm, “Emekli olanların yerine yenileri alınmadı”yı anlattı.

-*-*-

Gümrük çalışanları kısa bir süre önce personel eksikliği nedeniyle grev yapmıştı.

İş tamamen durmuştu!

Gemiler boşalamıyordu!

Ve gemi boşalmadı, bekledi demek, “masraf” demek, “büyük para” demek ve sonuçta “zarar” demek.

Kime zarar?

Gemi şirketi sahibine ama hepimize de, ülkeye de değil mi?

-*-*-

İki üç ay önce grev, araya giren kişilerin, müdürlerin, bazı siyasilerin sayesinde kaldırılmıştı.

Ama aracılar bir de söz vermişti: “Eksiklik giderilecek, gereken personel alınacak!”…

-*-*-

Evet, söz verilince, iş başlamıştı!

Ama ne yazık ki ne münhal açıldı ne de haliyle biri alındı!

Hükümet ile Kamu Hizmeti Komisyonu bir türlü “uyuşamıyor” veya ayıptır söylemesi, “kimsenin mikinde bile değil!”…

-*-*-

Mağusa Gümrüğü şu anda ek mesai yapmama yani mesai dışında çalışmama kararını uyguluyor…

Eksik eleman nedeniyle, gemi şirketlerinin, komisyoncuların, acentelerin işleri aksıyor!

-*-*-

Örnek verelim…

Yaz mesaisine geçildi.

Şirket, konteyner açmak için müracaat ediyor.

Bir muhafız diyelim ki 10.30’da birinci işini bitirmiş, geliyor, konteyner açılıyor.

Liman işçileri ise 11.30’a kadar çalışıyor…

Yani muhafız geldiği anda konteyner açılsa, sadece bir saat çalışılacak…

Liman işçileri 11.30’da yemeğe gidiyor…

13.00’te dönüyor…

Bu kez muhafız memur ya, 14.00, bilemediniz 14.30 paydos ediyor, evine gidiyor.

Kısacası, sekiz saat çalışılması gerekirken, iki saat, hadi bilemediniz üç saat çalışılıyor.

Ve iş gecikiyor…

-*-*-

Evet burası KKTC!

Egemen eşit devletimiz!

-*-*-

Ve bu sorun patlamak üzere…

Büyüyecek.

Acenteler, komisyoncular, armatörler de eyleme hazırlanır…

-*-*-

Peki bu aksaklığın sorumlusu kim?

Elbette hükümet!

Bunu hükümet çözmeli!

Ama hükümetten önce, “zihniyet, sistem” de ele alınmalı!

-*-*-

Bu sistemin, bu şekliyle yürümediği, yürüyemeyeceği gayet açık!

-*-*-

Yani diyorum; turizm umurunuzda mı?

Değil!

Okullar, üniversiteler, hayvancımız, çiftçimiz, narenciyecimiz umurunuzda mı?

Yine değil!

E limanda huzur yok!

-*-*-

Yani aylardır söylüyorum, soruyorum…

Sırası gelmişken bir daha soracağım…

Girne Hastanesi, Aralık 2020’de bitecekti…

Tüzük gereği ihaleye giremeyen bazı müteahhitlerin itirazları nedeniyle hükümet ihaleyi iptal etti.

56 milyon TL’ye yapılacaktı.

Ve 5 ay önce bitecekti.

Henüz yeni ihale açılmadı, ne zaman açılacak kimse bilmiyor.

Kaça mı mal olacak?

E Sterlin oldu 12 TL!

100 milyon TL mi?

E siz beceriksizsiniz, halkı değil, üç beş müteahhidi düşündünüz dersek, biz suçlu mu oluruz?

Korkut Eken gelip bizi vurur mu vatana ihanetten?

Ne dersiniz?

-*-*-

Kısacası, tek umurunuzda olan, biat, itaat ve de talimatla sandalyede kalmaksa; o da yüzünüze gözünüze bulaşmış durumda!

Ya bir şeyler yapın; ya da bırakın!