“Sevgiyi Paylaşıyoruz” projesi için Algım Eğitim Merkezinde etkinlik yarın düzenliyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla genç girişimci Çilem Dağıstanlı’nın sosyal sorumluluk projesi “Sevgiyi Paylaşıyoruz” için Algım Eğitim Merkezinde etkinlik yarın düzenliyor.

Etkinlik sırasında 8’i down sendromlu 5 engelli toplam 13 çocuğa kurabiye ve cupcake yapımını öğretecek. Yarın saat 14:00’te düzenlenecek etkinlikle ilgili konuşan Çilem Dağıstanlı, amacının farkındalık yaratmak, engelli çocukların becerilerini ve öz güven duygularını geliştirmek olduğunu söyledi.

Dağıstanlı, “Yeni yılı umutla ve sevinçle karşılamak için küçük arkadaşlarımla yeni yıl kurabiyeleri yapıp cupcakelerimizi süsleyeceğiz” diyerek tüm halkımızı etkinliğe davet etti.