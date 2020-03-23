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"Sevgiyle kazanacağız"

Erhürman: "salgına karşı verilen mücadele, hiç kimse ötekileştirilmeden, sevgiyle kazanılır"

23 Mart 2020 Pazartesi 17:08
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"Sevgiyle kazanacağız"

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, korona virüsü salgınına karşı verilen mücadelenin, hiç kimseyi ötekileştirmeden, sevgiyle, dayanışmayla kazanılacağını belirtti.

Erhürman'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Vaka sayımız maalesef 33'e yükseldi. Sorun büyüdükçe endişelerimiz de artıyor doğal olarak. Ama unutmamamız gereken bir şey var... Virüsle mücadele ediyoruz. Taşıyıcı olan ya da hastalanan insanlarımızla değil. Bu mücadeleyi hiç kimseyi ötekileştirmeden, sevgiyle, dayanışmayla, birbirimizi koruyarak ve virüsten korunarak kazanacağız". 19 Mart'ta paylaşmıştım bu mesajı. Vaka sayımız bugün 38. Ama korkularımız, endişelerimiz artsa da yöntemden şaşmamalıyız: Bu mücadeleyi, hiç kimseyi ötekileştirmeden, sevgiyle, dayanışmayla, birbirimizi koruyarak ve virüsten korunarak kazanacağız”

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