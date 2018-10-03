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Sevimli Dostlar için Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda Cumartesi buluşuluyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) mahkeme kararı ile kontrolüne aldığı ve ciddi iyileştirmeler sağladığı Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda 6 Ekim Cumartesi günü “Sevimli Dostlarımızın Yanındayız, Cumartesi Barınaktayız” etkinliği düzenliyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:41
Sevimli Dostlar için Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda Cumartesi buluşuluyor

13:00-16:00 saatleri arasında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte Altın Patiler Derneği, LTB Gençlik Meclisi ve LTB Paylaşım Mutfağı tarafından kurulacak stantdlardan elde edilecek gelir barınağa bağışlanacak.

Ayrıca, ziyaretçilerin barınaktaki sevimli dostları gezdirme fırsatı bulacağı etkinlikte, isteyenler için de sahiplenme sağlanacak.

Etkinlikte ayrıca, LTB tarafından gerçekleştirilen Lefkoşa Hayvan Barınağı’nın faaliyetleri ile sevimli dostlara yönelik etkinliklerde görev almak isteyen gönüllüler de bir araya gelecek.

Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda son zamanlarda maddi sıkıntılar nedeniyle yaşanan sorunlar üzerine LTB, barınağın sorumluluğunu almaya yeniden talip olmuştu. 3 dönem önce yapılan protokolle Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği’ne verilen hayvan barınağı, Mayıs ayı sonunda mahkeme kararı ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin denetimine verilmişti.

Barınaktaki gerekli dezenfekte, temizlik ve bakım işleri, hayvanların kayıt altına alınması, sağlık kontrolleri ve aşıları ve sahiplendirme işlemleri LTB tarafından görevlendirilen personel tarafından yerine getiriliyor.

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LTBSevimli DostlarLefkoşa Hayvan BarınağıEtkinlikGündemKıbrıs
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