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Sevindiren haber: Asya bebek ilacını aldı!

SMA hastası Asya Polatlı, gen tedavisi için ihtiyaç duyulan Zolgensma ilacını almaya başladı.

21 Ekim 2021 Perşembe 12:26
359 Okunma
Sevindiren haber: Asya bebek ilacını aldı!
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SMA hastası Asya Polatlı, gen tedavisi için ihtiyaç duyulan Zolgensma ilacının ilk dozunu bugün aldı. 

Tedavisini Güney Kıbrıs'ın üstlendiği Asya bebek, bu ilacı alması ile birlikte iyileşme yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Aysa bebeğin ilacı almaya başladığı sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan güzel açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz ilacımızı an itibariyle alıyoruz... Hayalini kuran, şifa bekleyen her aileye, direnen her bebeğe nasip olsun... İnanın ki hala daha rüyada gibiyiiz... Sizi seviyoruz"

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