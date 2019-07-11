Şevkin: "Karataş - KKTC feribot seferlerine izin çıkmadı"

(DHA) -CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın turizm yatırımlarından hiçbir şekilde yararlandırılmadığını, 2006 yılında Turizm teşvik bölgesi ilan edilen Karataş-Yumurtalık sahil şeridine bugüne kadar hiç bir yatırım yapılmadığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Karataş-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) feribot seferlerine izin çıkmadığını vurguladı.

Müzeyyen Şevkin, Türkiye ve Adana turizmiyle ilgili sorunlarını TBMM'ye taşıdı. İşsizlikle kavrulan Adana'nın turizm yatırımı beklediğini dile getiren Şevkin, geniş ve bakir bir alana yayılan Karataş-Yumurtalık sahillerine yapılacak yatırımların yanı sıra hayata geçirilecek Karataş-KKTC feribot seferlerinin bölge turizmine büyük katkı sunacağını ifade etti.