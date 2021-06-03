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Seyahat Acenteleri Birliği ve Otelciler Birliği ortak açıklama yaptı

Turizmcilerden ortak açıklama: Sürekli değiştirilen kararlarla turizm şirketlerinin çalışmasına engel olunuyor

03 Haziran 2021 Perşembe 18:29
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Seyahat Acenteleri Birliği ve Otelciler Birliği ortak açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB), hükümete gönderdikleri ortak yazı ile turizm sektörünün açılabilmesi için yurda giriş koşullarının anlaşılabilir bir Bakanlar Kurulu kararı ile kurallara bağlanmasını talep etti.

Otelciler Birliği ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin ortak açıklamasında, hükümetin turizm sektörünü “tam olarak kapanarak bir daha açılmamaya” zorladığına işaret edildi. Basit ve anlaşılabilir bir Bakanlar Kurulu kararı ile kararın tur operatörleri ile paylaşılmasına olanak verilmemesi halinde, 2021 yılı turizm sezonunun yanı sıra, kış sezonu ve hatta 2022 yaz sezonunda da çalışacak tur operatörü bulunamayacağına vurgu yapıldı.

Otelciler Birliği ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin ortak açıklaması şöyle:

“Salgın nedeni ile turizm sektörünü kaybeden ülkemizde, bu sektörden elde edilen ne denli önemli olduğu, yaşadığımız ekonomik çöküntü ve çok farklı ürün veya hizmet üreten paydaşlarımızın son günlerde sıklaşan eylemleri ile iyice ortaya çıkmıştır.

Turizm sektöründe çalışan on binlerce insanımız işsiz kalmış, tarım ve hayvancılık üretimi tıkanmış, esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kalmıştır. Hükümet, ekonomik zorlukların girdabında savrulup duran bu insanlara yardımcı olamamıştır. Ülkemizdeki yaşamı eski haline döndürmek elbette kolay olmayacaktır. Buna karşın, insanlarımızı biraz olsun koruyabilmek için bile olsa turizm sektörünü canlandırmak bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.

Ne yazık ki hükümet, bu zorunluluğu kavramış görünmüyor. Her gün alınan farklı ve sürekli değiştirilen kararlar ile turizm şirketlerinin çalışmasına engel olunmaktadır. Turizm gelirlerini önemseyen ülkeler, daha aylarca önceden ülkeye giriş koşullarını belirlemiş ve ilan etmiştir. Bu sayede tur operatörlerini ülkelerine çekmeye ve turist girişlerini güvenceye almaya çalışmaktadırlar. KKTC hükümeti, Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta en güzel örneklerini gördüğümüz bu çabaları görmezden gelmekte ve turizm sektörünü tam olarak kapanarak bir daha açılmamaya' zorlamaktadır.

Kıbrıs Türk turizm sektörünün temel örgütleri olarak Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB), bugün hükümete gönderdikleri ortak yazı ile turizm sektörünün açılabilmesi için yurda giriş koşullarının anlaşılabilir bir bakanlar kurulu kararı ile kurallara bağlanmasını talep etmişlerdir.

Örgütlerimizin talep ettiği kurallar şunlardır:

-Ülkemize Güney Kıbrıs’taki havaalanlarını kullanarak, kara kapılarından geçerek gelecek olanlara, Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından belirlenen giriş koşulları aynen uygulanmalı, bu koşulların yerine getirilip getirilmediği kara giriş kapılarında kontrol edilmelidir.

-Ülkemize Türkiye’den gelecek, aşılanma sürecini tamamlamış yolcuların serbest girişine (başka hiçbir koşul aranmadan) olanak sağlanmalıdır.

-Türkiye’den gelecek aşısız yolcuların çift PCR testi ile ülkeye girişleri sağlanmalıdır.

-Ülkemize gerek Güney Kıbrıs’taki, gerekse Türkiye’deki hava limanlarını kullanarak gelecek olan ve yolculuklarını 24 saat içinde tamamlayacak olan transit yolculara, çıkış ülkesinin durumuna göre uygulama yapılmalıdır.

-Güney Kıbrıs’ta tatil yaptıkları sırada Kuzey Kıbrıs’a gelmek isteyen turistlerin kara kapılarından geçişleri sırasında uygulanacak kurallar, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklere uygulanan kurallar ile aynı olmalıdır.

Bunlar, bizim isteklerimizden bağımsız olarak turizm piyasasından pay alabilmemiz için uymamız gereken kurallardır. Bu kurallara uyum sağlayamamamız durumunda 2021 turizm sezonunun bütünüyle kaybedilmiş olacağı ve daha sonraki turizm faaliyetlerinin de bu sonucun etkisinde kalacağı kesindir.

Yukarıda belirtilmiş olan esasların basit ve anlaşılabilir bir bakanlar kurulu kararı ile saptanarak muhataplarımız olan tur operatörleri ile paylaşılmasına olanak verilmemesi halinde 2021 yılı turizm sezonu kaybedeceğimiz gibi 2021-22 kış sezonu ve hatta 2022 yaz sezonunda da çalışacak tur operatörü bulamayacağımızı Kıbrıs Türk kamuoyu ile paylaşmayı toplumsal bir görev saymaktayız."

Anahtar Kelimeler:
Seyahat Acenteleri Birliği Ve Otelciler Birliği
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