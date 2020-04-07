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Seyfi Akdeniz yaşamını yitirdi

KKTC'nin tanınan ve sevilen isimlerinden Seyfi Akdeniz hayatını kaybetti.

07 Nisan 2020 Salı 12:55
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Seyfi Akdeniz yaşamını yitirdi

KKTC Hentbol Federasyonu ve Demokrat Parti kurucularından iş insanı Seyfi Akdeniz  hayatını kaybetti.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, hayatını kaybeden Seyfi Akdeniz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Ayhan şu açıklamayı yaptı:

“Federasyonumuzun kurucusu ve aynı zamanda ilk başkanı olan Sayın Seyfi Akdeniz’in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

KKTC’nin 15’inci spor federasyonu olarak 1991 yılında kurulan Hentbol Federasyonu’nun ilk temellerini atan sayın Seyfi Akdeniz’e Allah’tan rahmet dilerken, yaslı ailesine, sevenlerine ve tüm hentbol ailesine de başsağlığı dilerim. Başımız sağolsun.”

DP Milletvekili Serdar Denktaş ise  sosyal medyadan yayınladığı mesajında , “Demokrat Parti kurucularından Seyfi Akdeniz kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine sabır dileriz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Seyfi Akdeniz
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Eren Kâhya 2020-04-07 13:59:41

Dünyalar iyisi Seyfi kardeşimiz için ne söylesek azdır. Allah rahmet eylesin ışıklar içinde uyusun."Seyfi sen gerçek dünyadasın..bizler yalan dünyada olanlar düşünsün"

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