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Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:39
Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre araç yangını bugün saat 15.15 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi. Erol Taşkıranlar yönetimindeki GL 337 plakalı araç, Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada Erülķü Süpermarket yakınlarında, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu aracın iç kısmı tamamen yanarak zarar gördü. Yangın yoldan geçmekte olan duyarlı bir su tankeri sürücüsünün müdahalesi sonucu söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.

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