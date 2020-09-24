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Seyir halindeki araç alev aldı

Elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

24 Eylül 2020 Perşembe 11:05
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Seyir halindeki araç alev aldı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

24.09.2020 tarihinde, saat 04:50 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında, Samson Oluwakemi FATOBA yönetimindeki RN 480 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada muhtemelen aracın motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın neticesinde araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.     

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