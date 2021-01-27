Seyir halindeki araç alev aldı

Lefkoşa’da bugün seyir halindeki kiralık araç alev aldı.

Polisten alınan bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Aykut Mulazim yönetimindeki ZNB 827 plakalı araçta benzin kaçağından dolayı yangın meydana geldi.

Yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik aksamlar ile elektrik aksamları, ön tampon ve makine kapağı yanarak, ön cam ise ısıdan patlayarak hasar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.