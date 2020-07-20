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Seyir halindeki araç alev aldı

Değirmenlik dağyolu üzerinde Mahmut Arslan yönetiminde bulunan araç seyir halindeyken alev aldı

20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:14
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Seyir halindeki araç alev aldı

Değirmenlik dağyolu üzerinde Mahmut Arslan yönetiminde bulunan araç seyir halindeyken alev aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09:15 sıralarında, Değirmenlik Dağyolu üzerinde Mahmut Arslan yönetiminde bulunan FN 991 plakalı salon araçta, seyir halinde bulunduğu sırada elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu; aracın motor kısmı, makine kapağı, sağ ön çamurluk, ön tampon, sağ ön far yanarak, ön cam ise ısıdan kırılmak süretiyle zarar gördü.

Son Güncelleme: 20.07.2020 17:18
Anahtar Kelimeler:
Yangın
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