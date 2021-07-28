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Seyir halindeki araç alev aldı

Seyir halindeyken alev alan araç, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:15
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Seyir halindeki araç alev aldı

Mağusa Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan araç aniden alev aldı.

Mağusa Yaşam Hastanesi önünde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 28.07.2021 16:55
Anahtar Kelimeler:
Araç Yangını
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