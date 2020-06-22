Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Seyir halindeki araç bir anda alev aldı

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı Salamis Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında seyir halindeki araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 13:19
796 Okunma
Seyir halindeki araç bir anda alev aldı

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı Salamis Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında seyir halindeki araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Vatandaşların müdahalesi sonucu araçta çıkan yangın söndürüldü. 

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
YangınAraç Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demokrat Parti MYK olağanüstü toplanıyor
Demokrat Parti MYK olağanüstü toplanıyor
Üstel Bakanlık görevini devretti
Üstel Bakanlık görevini devretti
Ciglos'ta kaza
Ciglos'ta kaza
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim