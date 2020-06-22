Seyir halindeki araç bir anda alev aldı

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı Salamis Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında seyir halindeki araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.
Vatandaşların müdahalesi sonucu araçta çıkan yangın söndürüldü.
(MHA)
Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı Salamis Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında seyir halindeki araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.
Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı Salamis Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında seyir halindeki araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.
Vatandaşların müdahalesi sonucu araçta çıkan yangın söndürüldü.
(MHA)