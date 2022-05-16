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Seyir halindeki araç yandı

Girne - Lefkoşa ana yolunda seyir halinde bulunan salon araçta yangın meydana geldi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:03
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Seyir halindeki araç yandı

Girne -  Lefkoşa anayolunda seyir halinde bulunan Hişam Tarazi kullanımındaki PY 552 plakalı salon araçta  yangın meydana geldi.
Polisin açıklamasına göre, saat 13.00 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  
Çıkan yangın sonucu araçta büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.  Soruşturma devam ediyor.

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