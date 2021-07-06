Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda seyir halinde olan aracın motor kısmında aniden çıkan yangın çıktı.

Lefkoşa itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü...

POLİS BASIN SUBAYLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Bugün saat 11.00 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Eren Alpdoğan yönetiminde bulunan FJ 707 plakalı salon araç Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında muhtemelen akaryakıt kucağından dolayı yangın meydana geldi. Yangına Orman Dairesi ve Polis İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucu aracın motor bölümü tamamen, makine kapağı ise kısmen yanarak zarar gördü . Soruşturma devam etmektedir.