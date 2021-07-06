Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

Seyir halindeki araçta yangın çıktı

06 Temmuz 2021 Salı 11:43
403 Okunma
Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda seyir halinde olan aracın motor kısmında aniden çıkan yangın çıktı.

Lefkoşa itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü...

POLİS BASIN SUBAYLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Bugün saat 11.00 sıralarında,   Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde,  Eren Alpdoğan yönetiminde bulunan FJ 707 plakalı salon araç Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında muhtemelen akaryakıt kucağından dolayı yangın meydana geldi.  Yangına Orman Dairesi ve Polis İtfaiye ekipleri müdahale etti.  Yangın sonucu aracın motor bölümü tamamen,  makine kapağı ise kısmen yanarak zarar gördü . Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 06.07.2021 12:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Herhangi bir kapanmayı bir daha kaldıramayız”
“Herhangi bir kapanmayı bir daha kaldıramayız”
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Serhat İncirli
Gündem Kıbrıs'ın konuğu; Serhat İncirli
1 Saat Elektrik Kesintisi Uygulanacak
1 Saat Elektrik Kesintisi Uygulanacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim