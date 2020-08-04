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Seyir halindeki çöp kamyonu alev aldı

Çöp kamyonunun motorunda yangın meydana geldi

04 Ağustos 2020 Salı 14:53
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Seyir halindeki çöp kamyonu alev aldı

Girne - Lefkoşa Anayolunun Ciklos Mevkiinde, bugün saat 12.30 sıralarında, Alsancak Belediyesine ait olup, Şadan Avcı yönetimindeki RP 453 plakalı çöp kamyonunun seyir halinde bulunduğu sırada, aracın motor bölümde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucunda yangın meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları, aracın ön göğüs paneli, yolcu koltukları ile tavan döşemesinin yanarak zarar gördüğü belirtildi.

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Araç Yangını
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