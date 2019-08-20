Seyir halindeki taksi alev aldı

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, Başak Kalfaoğlu yönetimindeki TPT 546 plakalı araç alev aldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13.45 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, Başak Kalfaoğlu yönetimindeki TPT 546 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyretttiği sırada Ciklos mevkiine geldiği zaman aracın motor bölümünde bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma devam ediyor.