Seyir halindeki TIR yandı

Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Girne-Lefkoşa anayolunda dün 14.30 civarında seyreden tır, bir anda alev aldı. Ali Tosun’a ait olan ve Mehmet Ali Yeşil yönetimindeki KT 690 plakalı çöp tırı, Girne’den Lefkoşa’ya doğru seyrettiği esnada yanmaya başladı.

Yangına ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar ve araç sürücüsü yaptı. İhbar üzerine bölgeye giden Lefkoşa itfaiye ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu. Edinilen bilgiye göre aracın plastik çamurluğu ve plastik hava hortumları yandı.

Yetkililer yangının, sıcak egzoza çöp kalıntısının yapışıp, alev almasından dolayı çıktığını tahmin ediyor.