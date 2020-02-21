Seyis: “Irkçılık yaparak oy devşirecekler”

DEV-İŞ eski Genel Başkanı Mehmet Seyis, Çalışma Bakanlığı’nın ‘Yerel İstihdama Destek Projesi’ kapsamında, 4 bin TL’nin altında maaş alan özel sektör çalışanlarına yapacağı aylık 200 TL’lik maaş desteğini ‘İnsanlık suçu’ olarak yorumladı. Yabancı iş gücünün emeğinden ‘çalınan’ paralar ile yurttaş işçilerin gönlünün alınacağını savunan Seyis, bunun ırkçılık olduğunu vurguladı.

DEV-İŞ ESKİ GENEL BAŞKANI MEHMET SEYİS’İN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

“Ayıp” desek anlamazlar, “Günah” desek anlamazlar, “İnsanlık Suçu” desek manasını bilmezler.

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu özel sektör işçilerine 1 yıl boyunca 200 TL ayda para dağıtacaklarını açıklamış.

Kaynak ne imiş? Yabancı işçi adına yatması gereken ihtiyat sandığı paralarının başka amaçlarla kurdukları fona yatması sonucu biriken paraları bu işlere de kullanacaklarmış.

Yani yabancı işçinin hakkı olan para ile yurttaş işçilerin gönlünü alacakmış.

Seçim de var ya, nasıl olmasa yabancı işçinin oyu yok ama yerli işçinin oyu da var, ırkçılık yapmak serbest.

Açıkçası adam gibi bir asgari ücret belirleyip, insanları biraz rahat ettirmek yerine ırkçılık yaparak akıllarınca oy devşirecekler. Ne utanma ne sıkılma yok”