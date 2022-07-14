Seyis’in 'oksijene erişim' eylemi, fenalaşması sonucu askıya alındı!

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) eski başkanlarından Mehmet Seyis, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ‘oksijene erişim’ sorunu yaşaması nedeniyle, yarın hastane önünde yapılacak olan eylemin sağlık sorunları nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Seyis, rahatsızlığı nedeniyle eylemin iptal edildiğini belirtti. Seyis, ambulansla Lefkoşa’ya kaldırılacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Dev-İş) eski başkanlarından Mehmet Seyis, sosyal medya üzerinden yarın saat 11.00’da Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin ziyaretçi giriş kapısının önünde eylem yapacağını duyurmuştu.

Seyis, “Sizin duyarsızlığınıza daha fazla sabredemeyeceğim. Yani kimse bizden, üsttekilerin kendi egolarınızı tatmin ederken, bizim yavaş yavaş eziyet ile ölüme razı olmamızı beklenmesin. Yapılması gerekeni yapar ve gelirim hastanenizin önüne orada direndiğim kadar direnirim. Yatar, kalkar yine gelirim” dedi.

Seyis, “Oksijen burnumda 20 metre yürürken bile artık oksijenim normalin altına düşüyor. Hele de oksijeni çıkarıp da 10 metre yürümek demek oksijenin 40’lara kadar düşmesine neden olmaya başladı. Ama Mağusa hastanesi idaresinin egosu önemli! Bizim durumumuzda hastalar bu sıcaklarda Lefkoşa yollarında sürünmeli ki onlara zeval gelmesin!” ifadelerini kullandı.

“BİZİM VEYA HERHANGİ BİR HASTANIN BAŞINA GELECEKLERDEN MAĞUSA DEVLET HASTANESİ İDARESİ SORUMLU OLACAKTIR”

Seyis, “Açıkça söylüyorum, ‘bizim veya herhangi bir hastanın başına geleceklerden, sağlık hakkına erişimi zorlaştıran Mağusa Devlet Hastanesi idaresi sorumlu olacaktır.’ Lütfen birileri bana bir devlet hastanesi doktorunun, devletin başka bir doktorunu nasıl ve hangi yetki ile devletin hastanesinde hastalarını tedavi etmekten men edebileceğini anlatsın. Her şeyden vazgeçip kaderci olalım diye mi bekliyorlar? Az bile olsa nefes alabildikçe bu olmayacak” diye konuştu.

“Eylem yapıp, taleplerimizi bir kez orada tekrarlayacağız. Sonrasında ise gücümüz oranında mücadelemiz devam edecek” diyen Seyis, şöyle devam etti:

“Lütfen imza kampanyasında imzası olan ama kendini orada duracak güçte hissetmeyen veya sonrasında hasta olacağını düşünen hiçbir hasta eyleme katılmasın. Ben kendimde arkadaşlarımın sağlığını tehlikeye sokma hakkını görmüyorum.

Ve lütfen Mağusa hastane idaresi baskısı altında taraf olmak zorunda bırakılan hastane çalışanı, hukukumuz olan olmayan ve yakın olduğumuz insanlar, sizden istenenleri yapmak zorunda kalırsanız size kırılacağımızı düşünmeyin, böyle olayları çok gördük. Her diktatöryal idarenin başvurduğu yöntemler bunlar.

Ve Merhaba Mağusa Devlet Hastanesi idaresi, biraz daha gayret ederseniz başarıp sorunlu hastalardan kurtulacaksınız! Ne diyelim; Hadi gazanız mübarek olsun!”