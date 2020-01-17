Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
Son Dakika
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa...
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop

Seylani, 1 gün daha tutuklu kalacak

17 Ocak 2020 Cuma 21:49
Seylani, 1 gün daha tutuklu kalacak

Alsancak’ta motosikletin önünü tıkayıp çarpışmaya neden olan sürücü Niyazi Seylani bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Karakolunda görevli polis, kazanın önceki akşam saat 19.00 sıralarında, Girne-Güzelyurt anayolunun 8-9'uncu kilometreleri arasında meydana geldiğini söyledi.

Polis, yönetimindeki RU 562 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyreden Niyazi Seylani’nin(E-32), yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Alperen Aktürk (E-24) yönetimindeki 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkayıp çarpışmaya neden olduğunu ifade ett,

Kaza sonucu yaralanan Niyazi Seylani Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, Alperen Aktürk ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını kaydeden polis, zanlının aynı gün taburcu edildiğini ifade etti.

Polis, Aktürk’ün ise durumunun ağır olduğunu söyledi. Zanlının gözaltına alındığını, Aktürk’ün durumunun belirsiz olduğunu ifade eden polis, zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Anahtar Kelimeler:
AlsancakNiyazi SeylaniKazaMahkemeHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diko’nun iftiraya uğradığı ortaya çıktı
Diko’nun iftiraya uğradığı ortaya çıktı
UBP’nin kitle toplantıları devam ediyor
UBP’nin kitle toplantıları devam ediyor
Merkez Bankası Faiz indirimine gitti
Merkez Bankası Faiz indirimine gitti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim