Seyrüsefer borçlarından yarından itibaren gecikme faizi alınmayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, 25 Kasım 2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre yürürlüğe giren, 2020 yıl sonuna kadar tahakkuk etmiş seyrüsefer borçlarından gecikme faizi alınması ve cezasız muayene ödemesi teknik bir sorundan dolayı yürürlüğe giremediği aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaşanan teknik sorundan dolayı ‘2020 yılı sonuna kadar tahakkuk etmiş seyrüsefer borçlarından gecikme faizi alınmaması ve muayene harçlarına uygulanacak olan yüzde 50 indirim’ kararı, 21 Aralık 2021’den geçerli olmak üzere 25 Ocak 2022’ye kadar uzatılacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili detaylı açıklamanın ise Bakanlar Kurulu'nun ilgili kararının, yarın yürürlüğe girmesinin ardından yapıılacağı bildirildi.