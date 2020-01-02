Seyrüsefer de zamlandı!

2020 yılına girdiğimiz ilk gün zamlar da peşi sıra gelmeye başladı.
Ehliyetlerin ardından seyrüsefer ücretlerine de zam geldi. Zamlar yüzde 4 ile yüzde 8 oranında zamlandı.
Buna göre Benzinle Çalışanlar Ağırlığı 1016 kilograma (kg) kadar olanlar (1016 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.39, Ağırlığı 1017-1270 kilogram (kg) olanlar (1270 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.68, Ağırlığı 1271-1524 kilogram (kg) Her bir kg. için 1,68 olanlar (1524 kilogram dahil), Ağırlığı 1524 kilogramdan (kg) yukarı Her bir kg. için 2,35 TL oldu.
MaşAllah söz konusu zamlar olunca bonkör davranıyorsunuz maaşlara gelince sıkıp suyunu içiriyorsunuz
Oldu olacak vatandasin canini da alin. Dunyanin en pahali ulkesinde yasiyoruz.Tabii baktiniz vatandasin sesi cikmiyor,yapalim zammi dersiniz. Tabii ses cikmaz.Cunku bu ulkenin nufusunun yarisi KARAPARA kazanirsa ses cikmaz.
yol yok kaldırım yok toplu taşıma yok zam var Allah belanızı versin.......
Hükümet istifaaa
Okkalı aman gelsin menteşeli gelmesin zam hayalleri süsleyen haşırt dedirten rahatlatan olmassa olmazımız emeği geçen mücadele eden tüm hayırseverlere piravo orivera
eeeeee ondan sonra herkes kayıtsız araba sürer sürer ya cepte para yok maaslar ayniyerde sayar halkı düsünen yok Allahım ubp tamamdır devam
sectiniz madem yeyceksiniz..yeyemem yok