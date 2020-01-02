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Seyrüsefer de zamlandı!

02 Ocak 2020 Perşembe 13:11
Seyrüsefer de zamlandı!

2020 yılına girdiğimiz ilk gün zamlar da peşi sıra gelmeye başladı.

Ehliyetlerin ardından seyrüsefer ücretlerine de zam geldi. Zamlar yüzde 4 ile yüzde 8 oranında zamlandı.

Buna göre Benzinle Çalışanlar Ağırlığı 1016 kilograma (kg) kadar olanlar (1016 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.39, Ağırlığı 1017-1270 kilogram (kg) olanlar (1270 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.68, Ağırlığı 1271-1524 kilogram (kg) Her bir kg. için 1,68 olanlar (1524 kilogram dahil), Ağırlığı 1524 kilogramdan (kg) yukarı Her bir kg. için 2,35 TL oldu.

Anahtar Kelimeler:
Seyrüsefer
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Aylin 2020-01-02 14:08:40

MaşAllah söz konusu zamlar olunca bonkör davranıyorsunuz maaşlara gelince sıkıp suyunu içiriyorsunuz

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vatanperver 2020-01-02 14:43:24

Oldu olacak vatandasin canini da alin. Dunyanin en pahali ulkesinde yasiyoruz.Tabii baktiniz vatandasin sesi cikmiyor,yapalim zammi dersiniz. Tabii ses cikmaz.Cunku bu ulkenin nufusunun yarisi KARAPARA kazanirsa ses cikmaz.

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vatandaş 2020-01-02 15:02:48

yol yok kaldırım yok toplu taşıma yok zam var Allah belanızı versin.......

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yazıklar olsun 2020-01-02 16:04:14

Hükümet istifaaa

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Yakışır 2020 2020-01-02 16:19:39

Okkalı aman gelsin menteşeli gelmesin zam hayalleri süsleyen haşırt dedirten rahatlatan olmassa olmazımız emeği geçen mücadele eden tüm hayırseverlere piravo orivera

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ingiltereden birisiyim 2020-01-02 16:45:27

eeeeee ondan sonra herkes kayıtsız araba sürer sürer ya cepte para yok maaslar ayniyerde sayar halkı düsünen yok Allahım ubp tamamdır devam

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beter 2020-01-02 17:56:46

sectiniz madem yeyceksiniz..yeyemem yok

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