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Seyrüsefer harçları Nisan’da ödenebilecek: Gecikme zammı yok

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde harç ödemesi yapacak kişilere Nisan ayında ödeme yapmaları koşulunda gecikme zammı uygulanmayacak.

31 Mart 2020 Salı 14:33
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Seyrüsefer harçları Nisan’da ödenebilecek: Gecikme zammı yok

Bayındırılık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde harç ödemesi yapacak kişilere Nisan ayı içerisinde ödemelerini yapmaları durumunda gecikme zammı yapılmayacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Mart 2020’de tahakkuk eden ancak Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek için hükümetimiz tarafından yürürlüğe konan önlemler nedeniyle ödemesi yapılamayan seyrüsefer harcı, muayene harcı, motorlu araç satıcı ruhsatı harcı ve özel tahsisli plaka harcı mükellefleri ile araç kayıtta devir işlemi bekleyen evraklardan, söz konusu harçların Nisan 2020’de ödenmesi koşulu ile gecikme zammı alınmayacaktır.

Diğer yandan kullanılmayacak durumda olan araçları yoldan çıkarma ( araç durdurma ) için gereken dilekçelerin, seyrüsefer ruhsatının sona erdiği ayı takip eden ay içerisinde Trafik Dairesi’ne sunulması gerekmektedir. Bu nedenle Mart 2020’de sunulması gereken dilekçeler, Nisan 2020’de geriye dönük olarak kabul edilecektir.”

Anahtar Kelimeler:
Bayındırılık Ve Ulaştırma BakanlığıAraç KayıtMuayeneRuhsatlandırma Şubesi
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Ertaç 2020-03-31 15:13:37

Gelirlerimiz bize kesilerek geldi .Sigortalar online,şimdi seyrüsefer,araç muayene,araç sigorta,egsoz emisyon,elektrik,belediye ev ve cep telefonları hangi para ile ödenecek,birşeylerin ertelenmesi lazım.

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Sanane 2020-03-31 14:47:45

İnsanlar ücretsiz izine çıkartılıyor , devlet halen haraç kesme derdinde... bozuk yol için para mı istenir?

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Kiprislii 2020-03-31 15:30:32

Ehliyet cikartacam fotografcilar kapali nasil olacak

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