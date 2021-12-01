Seyrüsefer harçlarına zam yok!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, BRT'de yayınlanan ' Manşet +' programına katılarak, açıklamalarda bulundu.

"Karayolları Dairesi altyapı olarak bitirildi"

Bakanlığa geldiği zaman Kuzey Kıbrıs’ı ışıl ışıl yapmak istediğini söyleyerek, “Erken konuşmuşum, çünkü para yok. Karayolları Dairesi’nde elektrik teknisyeni ve elektrik mühendisi yok. Bir lambayı değiştirecek eleman yok. Karayolları Dairesi, altyapı olarak maalesef bitirilmiş durumda” dedi. Karayolları Dairesi’ne en son 2002 yılında personel alındığını belirten Canaltay, eleman alım ilanının 2023 yılında çıkacağını ifade etti.

"Hava trafik kontrolörü çalışanları pandemi döneminde de çalıştı"

Hava Trafik Kontrolörü çalışanlarına da değinen Canaltay, o görevde kimsenin çalışmak istemediğini söyledi. Canaltay, “Pandemi döneminde bile çalıştılar. Bu insanlar gidip çalışıyor. Bu insanların yasalarında boşluklar var. Onlara da dokunabilmeyi başardık. Yasa, Meclis’e gidecek” dedi.

"Ercan'da PCR kalktı"

Ercan Havaalanı'nda meydana gelen yığılmalara da değinen Canaltay, Ercan Havaalanı'nda PCR yapmanın kaldırıldığını söyledi. Ülke ekonomisinin eğitime ve turizme bağlı olduğunu belirten Canaltay, “Ercan’da kaos yaratılırsa, gelen insanlar orayı ayna olarak göreceği için hem imaj karalaması olacak hem de erken kaçmalarına sebep olacak” dedi.

"Seyrüsefer harçlarına zam yapılması gündemde değil"

Seyrüsefer harçlarıyla ilgili de konuşan Canaltay, seyrüsefer borçlarında faiz indirimine gidildiğini söyledi. Canaltay, indirimin 26 Aralık tarihine kadar geçerli olacağını da ifade etti. Canaltay, seyrüsefer harcını zamanında ödeyenleri de ödüllendirmeleri gerektiğinin farkında olduklarını ifade etti.

"Seyrüsefer harçları bizim kasamıza gelse bütün yolları yaparız"

Seyrüsefer harçlarının maliyenin kasasına gittiğini ifade eden Canaltay, “Seyrüsefer harçları bizim kasamıza gelse, ülkenin bütün yollarını yaparız. Buna kesinlikle sıcak bakmıyorlar” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası