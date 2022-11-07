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Seyrüsefer ödemeleri için sahte sitelere dikkat

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, devletin resmi sitesinin haricinde seyrüsefer ve muayene harcı ödemesi kabul eden sitelerin bulunduğunu, bunların dolandırıcılar tarafından oluşturulan siteler olduğu uyarısında bulundu.

07 Kasım 2022 Pazartesi 13:20
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Seyrüsefer ödemeleri için sahte sitelere dikkat



Bakanlıktan yapılan açıklamada internette arama motorunda seyrüsefer için arama yapıldığında,

e-odemem.com/kktc-seyrusefer-online-odeme/ adresli bir internet sitesinin de çıktığı, söz konusu sitenin de dolandırma amaçlı kurulan sitelerden olduğu ifade edildi.

Açıklamada Bakanlığın söz konusu siteye erişimin engellenmesi için harekete geçtiği, motorlu araçların seyrüsefer ve muayene harcı ödemelerinin internet üzerinden kredi kartı ile ödenebileceği tek adresin Vergi Dairesi’ne ait https://online.vergi.gov.ct.tr adresi olduğu, bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi www.bub.gov.ct.tr adresi üzerinden de ulaşılabileceği kaydedildi.

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